Сборная России по футболу прилетела из Вьетнама

Сборная России по футболу прилетела в Москву из столицы Вьетнама Ханоя. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды в Telegram.

«Мы приземлились дома», — говорится в сообщении.

7 сентября должен был состояться товарищеский матч между сборными России и Таиланда, однако он был отменен из-за тайфуна «Яга», который надвигается на город Ханой.

5 сентября матч сборных России и Вьетнама завершился со счетом 3:0. Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее нападающий сборной России оценил свой дебют за национальную команду.