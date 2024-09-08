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Виктория Азаренко поздравила Арину Соболенко с победой на US Open

Теннисистка Азаренко о победе Соболенко на US Open: лучшая в этом сезоне

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Tracey Nearmy/Reuters

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Виктория Азаренко поздравила в своих соцсетях соотечественницу Арину Соболенко с победой на Открытом чемпионате США (US Open).

«Потрясающая победа для Арины. Поздравляю. Лучшая теннисистка мира в этом сезоне», — написала Азаренко.

Соболенко победила шестую ракетку турнира Джессику Пегулу со счетом 7:5, 7:5. В общей сложности теннисистки провели на корте 1 час 53 минуты.

Соболенко в третий раз в карьере выиграла турнир «Большого шлема». В 2023 и 2024 годах она становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии.

На Уимблдоне и Ролан Гаррос наивысшим достижением Соболенко является выход в 1/2 финала.

Британский теннисист Джек Дрэйпер после поражения от итальянца Янника Синнера в полуфинале US Open иронично ответил на вопрос о слабостях первой ракетки мира.

«Какая у него слабость? У него их не так много. Одна. Не знаю. Может, он слишком хороший», — сказал Дрэйпер.

Ранее стало известно, что помешало Даниилу Медведеву выиграть US Open.

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