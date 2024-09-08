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Футболист «Амкала», которого пнул Дзюба: это просто вседозволенность какая-то

Футболист «Амкала» Карпов: Дзюба кричал мне вслед, а потом пнул меня

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ТНТ

В финальном матче Т-Лиги уличного футбола произошла скандальная ситуация между футболистом Артемом Дзюбой, выступавшим за «Мандалориан» и игроком «Амкала» Антоном Карповым, которая закончилась тем, что Дзюба пнул своего оппонента. В разговоре со Sport24 Карпов рассказал, что Дзюба пнул его после словесной перепалки.

Все началось с того, что Карпова толкнул футболист «Мандалориан», после чего Карпов подвернул голеностоп, затем игрок «Амкала» получил удар по лицу, когда лежал на газоне.

«Потом ухожу от Дзюбы, а он мне что-то говорит вслед. Я ему сказал, чтобы он отстал от меня. Он что-то кричит мне вслед. Берет еще и поджопник дает. Это вседозволенность какая-то», — сказал Карпов.

За этот эпизод Дзюба получил желтую карточку, что не устроило игроков «Амкала». Они решили покинуть поле. «Амкалу» было присуждено техническое поражение.

Ранее Дзюба рассказал, продолжит ли он карьеру.

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