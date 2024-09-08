Жена Карпина назвала Семака самым слабым тренером

Бывший футболист сборной России по футболу Роман Павлюченко стал гостем шоу «Карты, деньги, два мяча», ведущими которого являются Дарья Карпина Яна Ромашкина, Алана Мамаева и Марина Кондра.

В конце шоу Павлюченко задавал ведущим специальные вопросы, на которые они должны быстрые ответы. Один звучал так: «Самый слабый тренер?»

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, назвала наставника петербургского «Зенита» Сергея Семака.

«Семак. Это только если слева хук. Он такой щупленький», — сказала Дарья.

Яна Ромашкина выбрала бывшего наставника «Спартака» Паоло Ваноли, Алана Мамаева назвала Леонида Слуцкого, а Марина Кондра, невеста голкипера французского «ПСЖ» Матвея Сафонова, выбрала Сергея Ташуева.

После семи туров «Зенит» вернулся на первое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 17 очков. Второе и третье места занимают «Краснодар» и московский «Локомотив», набравшие по 15 баллов, столичный «Спартак» с 14 очками идет четвертым, а на один балл от него отстают московские «Динамо» и ЦСКА.

Ранее Игорь Семшов назвал лучшего тренера текущего сезона РПЛ.