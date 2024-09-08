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Жена Карпина назвала Семака самым слабым тренером

Жена Карпина Дарья назвала Семака самым слабым тренером: такой щупленький

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист сборной России по футболу Роман Павлюченко стал гостем шоу «Карты, деньги, два мяча», ведущими которого являются Дарья Карпина Яна Ромашкина, Алана Мамаева и Марина Кондра.

В конце шоу Павлюченко задавал ведущим специальные вопросы, на которые они должны быстрые ответы. Один звучал так: «Самый слабый тренер?»

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, назвала наставника петербургского «Зенита» Сергея Семака.

«Семак. Это только если слева хук. Он такой щупленький», — сказала Дарья.

Яна Ромашкина выбрала бывшего наставника «Спартака» Паоло Ваноли, Алана Мамаева назвала Леонида Слуцкого, а Марина Кондра, невеста голкипера французского «ПСЖ» Матвея Сафонова, выбрала Сергея Ташуева.

После семи туров «Зенит» вернулся на первое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 17 очков. Второе и третье места занимают «Краснодар» и московский «Локомотив», набравшие по 15 баллов, столичный «Спартак» с 14 очками идет четвертым, а на один балл от него отстают московские «Динамо» и ЦСКА.

Ранее Игорь Семшов назвал лучшего тренера текущего сезона РПЛ.

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