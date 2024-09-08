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Усман Нурмагомедов защитил титул Bеllator

Усман Нурмагомедов одолел Александра Шаблия и защитил титул Bеllator

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usman_nurmagomedov/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Усман Нурмагомедов одолел Александра Шаблия на турнире Bellator Champions Series 4.

Поединок завершился единогласным решением судей.

Усман успешно провел защиту в легком весе. В углу Усмана был экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.

11 ноября 2023 года Усман был дисквалифицирован на полгода из-за нарушения антидопинговых правил, а результат его боя с Примусом аннулирован.

26-летний Нурмагомедов остается непобежденным. В его активе 19 боев в смешанных единоборствах, и во всех этих поединках он брал верх, в том числе одержав восемь побед нокаутом.

Усман Нурмагомедов — двоюродный брат бывшего российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Усман Нурмагомедов раскритиковал президента Аргентины Хавьера Милея, который заявил о необходимости снести мечеть Аль-Акса, расположенную в Иерусалиме.

Ранее Ислам Махачев поставил Хабибу синяк под глазом.

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