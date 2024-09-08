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Белорусская теннисистка Соболенко выиграла US Open

Белоруска Соболенко выиграла Открытый чемпионат США по теннису

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Tracey Nearmy/Reuters

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу в финале Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

Соболенко победила шестую ракетку турнира Пегулу со счетом 7:5, 7:5. В общей сложности теннисистки провели на корте 1 час 53 минуты.

Ранее с US Open вылетела первая ракетка России Дарья Касаткина, уступив представительнице США Питон Стирнс. Встреча, которая продолжалась 1 час 23 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 1:6, 6:7 (3). В рамках встречи Касаткина выполнила семь подач навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету Стирнс шесть эйсов, три двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из шести.

US Open проходит в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября.

Ранее сообщалось о том, что Новак Джокович впервые с 2017 года закончит год без победы в турнире «Большого шлема».

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