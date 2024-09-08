Моуринью назвал тренера, который может сравниться с ним

Главный тренер турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Жозе Моуринью назвал специалиста, который может с ним сравниться. Его слова приводит блог City HQ.

«Единственный тренер, который может сравниться со мной — Хосеп Гвардиола. У него есть несколько титулов чемпионата Англии и Лиги чемпионов, как и у меня», — заявил Моуринью.

Один из величайших специалистов в истории Моуринью возглавляет клуб «Фенербахче» из Турции с лета 2024 года. Команда лидирует в чемпионате страны, набрав десять очков после четырех встреч. В ближайшем матче «Фенербахче» сыграет с «Касымпашой». Встреча состоится 15 сентября и начнется в 17:00 по московскому времени.

В прошедшем сезоне «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы выиграл чемпионат Англии в четвертый раз подряд. Однако этот сезон может стать последним для него у руля команды — тренер склоняется к тому, чтобы завершить работу в манчестерском клубе и взять паузу в работе.

Ранее сообщалось, что с клуба АПЛ могут снять 70-80 очков за финансовые нарушения.