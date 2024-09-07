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«Химки» могут подписать контракт с воспитанником «Барселоны»

«Химки» могут подписать контракт с воспитанником «Барселоны» Корредерой

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Quality Sport Images/Contributor/Getty Images

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев рассказал, что ведется работа по подписанию контракта с футболистом испанского «Тенерифе» Алексом Корредерой. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Занимаемся этим вопросом», — заявил Оленев.

7 сентября «Чемпионат» со ссылкой на издание El Dia сообщал о том, что «Химки» близки к подписанию 28-летнего Корредеры за €500 тысяч.

Футболист является воспитанником «Барселоны». Он провел 118 матчей за «Тенерифе», забил три мяча и сделал шесть голевых передач.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» идут на 13-м месте, набрав шесть очков за семь туров. В следующей встрече они сыграют на выезде против тольяттинского «Акрона».

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