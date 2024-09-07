Агент хорватского футболиста рассказал о возможности перехода в клуб РПЛ

Данко Дикич, агент полузащитника хорватской «Риеки» подтвердил интерес к футболисту со стороны казанского «Рубина». Его слова приводит Sport24.

«Не могу подтвердить, что Велдин переходит в «Рубин». Интерес казанцев действительно имеется», — заявил Дикич.

21-летний Ходжа играет на позиции опорного полузащитника. Он забил десять голов и отдал три результативные матчи в 93 матчах за «Риеку».

В седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский «Рубин» проиграл московскому «Спартаку». Встреча, которая проходила на стадионе «Лукойл Арена» завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых. Единственный мяч в этой игре забил аргентинец Эсекьель Барко с пенальти на 74-й минуте.

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав десять очков после семи проведенных встреч. В следующей игре они сыграют дома с самарскими «Крыльями Советов» 13 сентября.

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