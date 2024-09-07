Трехкратная чемпионка Паралимпиады рассказала о дальнейших планах

Трехкратная чемпионка Паралимпийских игр — 2024 в Париже Дарья Лукьяненко поделилась эмоциями от соревновнований и рассказала, чем займется после их окончания. Слова спортсменки приводит «Матч ТВ».

«Поставлю себе за игры четыре с плюсом, в начале было нервно. Я взрослее, чем в Токио, старалась быть более спокойной. Завтра поеду в Диснейленд! Будем кататься на аттракционах», — рассказала Лукьяненко.

22-летняя спортсменка завоевала пять медалей на Паралимпиаде-2024. На дистанциях 100 метров вольным стилем, 100 метров брассом и 200 метров комплексом одна стала первой, установив два мировых рекорда, а в заплывах на 100 метров на спине и 400 метров вольным стилем — третьей.

На данный момент сборная России завоевала 64 награды: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые. Всего в столице Франции выступают 88 российских паралимпийцев. Игры продлятся до 8 сентября.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете. Российские спортсмены не участвовали в церемониях открытия, однако оргкомитет Паралимпиады в Париже пригласил российских и белорусских спортсменов на церемонию закрытия.

Ранее российский атлет выиграл золото Паралимпиады с мировым рекордом.