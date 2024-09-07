Сборная России выехала в аэропорт Ханоя для возвращения в Москву

Сборная России по футболу выехала в аэропорт Ханоя для возвращения в Москву. Об этом сообщает «Матч ТВ».

7 сентября должен был состояться товарищеский матч между сборными России и Таиланда, однако он был он отменен из-за тайфуна «Яга», который надвигается на город Ханой.

5 сентября матч сборных России и Вьетнама завершился со счетом 3:0. Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков и генеральный секретарь Максим Митрофанов не исключали, что уже осенью сборную России могут допустить до участия в официальных матчах.

Ранее экс-тренер заявил, что работа Валерия Карпина в сборной видна.