Англия победила Ирландию в матче Лиги Наций

На стадионе «Авива» в Дублине состоялся матч первого тура Лиги наций УЕФА дивизиона B между сборными Ирландии и Англии. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Оба мяча в этой игре были забиты в первом тайме — счет на 11-й минуте открыл полузащитник «Арсенала» Деклан Райс. На 26-й минуте он ассистировал хавбеку «Манчестер Сити» Джеку Грилишу, который установил окончательный счет.

На данный момент сборная Англии возглавляет турнирную таблицу группы 1, набрав три очка.

В следующем матче англичане встретятся с командой Финляндии в рамках второго тура Лиги Наций. Встреча на стадионе «Уэмбли» в городе Лондон состоится 10 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени. Ирландцы в следующем матче сыграют с Грецией. Матч также пройдет на стадионе «Авива» и состоится в то же время, что и игра англичан.

Англия занимает четвертое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Ирландия располагается на 58-й строчке.

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