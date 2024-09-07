Двукратный чемпион Паралимпиады в Париже заявил что рад, что все закончилось

Двукратный чемпион Паралимпиады-2024 в Париже российский пловец Роман Жданов заявил о том, что работа проделана хорошо, а также выразил радость по поводу того, что все закончилось. Слова спортсмена приводит «Матч ТВ».

«Переполняет радость, работа проделана хорошо. В последний день уже накопилась усталость, надо было выложиться на полную. Рад, что все закончилось. Скоро домой», — заявил Жданов.

26-летний спортсмен выиграл золотые медали на дистанциях 50 метров на спине в классе S4 и 150 метров комплексом в классе SM4.

На данный момент сборная России завоевала 63 награды: 19 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые. Всего в столице Франции выступают 88 российских паралимпийцев. Игры продлятся до 8 сентября.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете. Российские спортсмены не участвовали в церемониях открытия, однако оргкомитет Паралимпиады в Париже пригласил российских и белорусских спортсменов на церемонию закрытия.

Ранее российским паралимпийцам не подарили телефоны от спонсора Игр‑2024.