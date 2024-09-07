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В «Локомотиве» призвали не переживать из-за перехода Маркиньоса в «Спартак»

Кузьмичев: пока Маркиньос не выглядит тем, кто стал бы лидером «Локомотива»

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Телеканал «Матч ТВ»

Бывший директор «Локомотива» Владимир Кузьмичев заявил, что «Локомотиву» не стоит переживать из-за того, что им не удалось в итоге подписать Маркиньоса, который перешел в «Спартак». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мне сложно сказать, на каких местах в шорт-листе шли Маркиньос и Севикян. Но пока бразилец не выглядит тем, кто стал бы лидером «Локомотива». И это при том, что Станкович с ним знаком». Однако, делать по нему выводы я бы пока не стал», — заявил Кузьмичев.

После долгих метаний между «Спартаком» и «Локомотивом», 24-летний Маркиньос выбрал красно-белых.

В минувшем сезоне футболист провел в составе «Ференцвароша» 48 матчей, в которых отличился семь раз и отдал 10 результативных передач.

В своей последней игре «Спартак» обыграл казанский «Рубин» со счетом 1:0 в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее первый тренер Александра Соболева обвинил «Спартак» в некрасивом поведении.

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