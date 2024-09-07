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Фигуристка Игнатова показала свою новую произвольную программу

Фигуристка Игнатова показала отрывок из своей новой произвольной программы

Фигуристка Александра Игнатова (Трусова) показала отрывок из своей новой произвольной программы. Спортсменка разместила его на своей странице в социальной сети.

«Моя новая произвольная программа», — написала Игнатова.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. В последний раз она выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место.

16 августа Евгений Плющенко, под чьим руководством занимается Трусова, рассказал, что нет речи о возвращении фигуристки в спорт, и отметил, что она выступит только на контрольных прокатах.

3 сентября Трусова вошла в предварительный список участников контрольных прокатов сборной России.

Ранее Трусова и Игнатов вспомнили, как впервые поцеловались.

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