Фигуристка Игнатова показала свою новую произвольную программу

Фигуристка Александра Игнатова (Трусова) показала отрывок из своей новой произвольной программы. Спортсменка разместила его на своей странице в социальной сети.

«Моя новая произвольная программа», — написала Игнатова.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. В последний раз она выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место.

16 августа Евгений Плющенко, под чьим руководством занимается Трусова, рассказал, что нет речи о возвращении фигуристки в спорт, и отметил, что она выступит только на контрольных прокатах.

3 сентября Трусова вошла в предварительный список участников контрольных прокатов сборной России.

Ранее Трусова и Игнатов вспомнили, как впервые поцеловались.