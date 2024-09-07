Бывший теннисист оценил шансы Синнера на победу в финале US Open

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что уверен в победе итальянского теннисиста Янника Синнера в финале Турнира Большого Шлема US Open. Слова бывшего игрока приводит «Советский спорт».

»Синнер превосходит соперника во всех компонентах. Он не на голову, но точно сильнее. Нет сомнений, что выиграет именно итальянец. Даю 75 на 25», — заявил Кафельников.

В полуфинале Синнер обыграл британца Джека Дрейпера в трех сетах — 7:5, 7:6 (3), 6:2. Американец Фриц был сильнее своего соотечественника Фрэнсиса Тиафо — 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорилось, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации. Расследование установило, что образцы были загрязнены спреем, который физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на собственном пальце. К Яннику частицы попали после массажа, который физиотерапевт по неосторожности делал ему без перчаток.

Ранее девушка Синнера поддержала Синнера в полуфинале US Open.