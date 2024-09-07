В клубе ОАЭ рассказали о зарплате Промеса

Генеральный директор «Дубай Юнайтед» Илие Чебану, говоря о зарплате бывшего форварда московского «Спартака» Квинси Промеса в клубе, заявил, что не может разглашать данные о бюджете команды, от которого зависит зарплата футболиста. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Он перешел к нам как свободный агент, но его зарплата — это где-то 15% годового бюджета клуба. Не такая большая сумма, как могла бы быть», — заявил Чебану.

5 сентября Промес официально стал игроком «Дубай Юнайтед», который выступает во второй лиге ОАЭ.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 30 июня. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. 17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае.

Ранее в ОАЭ рассказали, может ли Промес вернуться в «Спартак».