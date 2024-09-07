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Ветеран «Спартака» объяснил, почему сборная ничего не теряет из-за отмены матча с Таиландом

Тренер Гладилин: отмена матча с Таиландом не является потерей для сборной России

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Максим Богодвид/РИА Новости

Отмена товарищеского матча против Таиланда не является потерей для сборной России. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин.

«Никакой потери нет. Матч отменился по погодным условиям. Но команда собралась и провела хотя бы одну игру. У Карпина и тренерского штаба задача была в том, чтобы просмотреть тех футболистов, которые проявили себя на данном этапе чемпионата. Даже не хотели вызывать вратаря Сафонова — просто ему это нужно было для практики.

В том, что матч отменился, никакой проблемы нет. Проведен тренировочный процесс, тренер видит, кто входит в состав команды, футболисты общаются между собой — все равно польза об этом есть. Да, качество игры в матче с Вьетнамом было не лучшим, но после такого перелета и в таких погодных условиях любая сборная играла бы с вьетнамцами примерно так же. Мое мнение таково: работа в сборной ведется правильно. Не надо ни паниковать, ни дергаться, надо просто продолжать работу. Надо играть с теми командами, с которыми есть возможность, и просматривать футболистов, которые себя проявляют в чемпионате», — сказал Гладилин.

У сборной России было запланировано два товарищеских матча в Ханое – против команд Вьетнама и Таиланда. Вьетнамскую сборную подопечные Валерия Карпина 5 сентября разгромили со счетом 3:0. Вторая же игра была отменена из-за тайфуна.

Ранее генсек РФС Митрофанов объяснил отказ от матча России и Таиланда отсутствием гарантий по погодным условиям.

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