Стало известно, что помешало Медведеву выиграть US Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил, по какой причине российский теннисист Даниил Медведев не смог выиграть Открытый чемпионат США (US Open). Его слова приводит РИА Новости.

«Если бы Медведев не встретился с Синнером, то выиграл бы турнир. Потому что в оптимальном состоянии у него нет явных конкурентов, кроме испанца Карлоса Алькараса и Синнера. И есть относительный конкурент представитель Германии Александр Зверев, но с ним Даниил играет удачно», — заявил Тарпищев.

В четвертьфинале US Open Медведев проиграл итальянскому теннисисту Яннику Синнеру. Встреча, которая продолжалась 2 часа 40 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4 в пользу Синнера. Итальянец выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 15. На счету Медведева пять эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Российский теннисист выиграл Открытый чемпионат США в 2021 году, а в 2023 году он дошел до финала US Open, где уступил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, который в этом сезоне уже завершил выступление на турнире. Тот матч завершился в трех сетах. Поединок закончился со счетом 3:6, 6:7, 3:6.

Ранее стало известно, как допинг-скандал повлиял на победу Синнера над Медведевым.