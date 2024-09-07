«Не верю»: экс-игрок «Спартака» о возвращении Промеса

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов признался, что не верит в вероятное возвращение нидерландского нападающего Квинси Промеса в состав московского клуба. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Не верю. Во-первых, мы еще не знаем до конца, как и что с его делом. Во-вторых, не думаю, что «Спартак» его возвратит после всего того, что было. Потому что имиджевая составляющая будет не на руку «Спартаку». Не думаю, что он вернется», — заявил он.

5 сентября Промес официально стал игроком «Дубай Юнайтед», который выступает во второй лиге ОАЭ.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 30 июня. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. 17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае.

Ранее в ОАЭ рассказали, может ли Промес вернуться в «Спартак».