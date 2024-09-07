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Капитану «Локомотива» грозит арест на 15 суток

Mash: капитана «Локомотива» Баринова могут арестовать из-за штрафов ГИБДД

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Михаил Шапаев/РИА Новости

Капитана «Локомотива» и игрока сборной России Дмитрия Баринова могут арестовать на 15 суток из-за неоплаченного штрафа ГИБДД. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Всего за полтора года он насобирал 703 нарушения на 642 тыс. рублей. Самое большое количество штрафов — 388 — за превышение скорости, 120 — за не пристегнутый ремень безопасности. В топ-3 нарушений у Баринова также проезд по полосе для автобуса — 89 раз.

В июне 2023 года сотрудники ГИБДД выписали Баринову штраф за то, что в его автомобиле находился ребенок без детского кресла, однако это нарушение футболист так и не оплатил.

«Сроки давно истекли, теперь на него могут наложить штраф в два раза больше, арестовать на 15 суток или отправить на исправительные работы на срок до 50 часов», — указано в сообщении источника.

Баринов вместе со сборной России находится во Вьетнаме. 5 сентября сборная России сыграла товарищеский матч с Вьетнамом. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. 7 сентября должен был состояться матч против Таиланда, однако Российский футбольный союз объявил об отмене матча из-за урагана.

Накануне МЧС Вьетнама предупредило жителей о надвигающемся урагане в городе Ханой. Ожидается, что этот тайфун должен стать самым сильным за последние несколько лет.

Ранее стало известно, когда сборная России вернется из Вьетнама.

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