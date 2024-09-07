Молодежная сборная России может сыграть с Таиландом вместо основной команды

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что с Таиландом может сыграть молодежная сборная России вместо основного состава. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Сейчас решается вопрос с тем, что молодежная сборная может сыграть с Таиландом вместо основной команды», — сказал Митрофанов.

Игра между сборными России и Таиланда должна была состояться 7 сентября во вьетнамском Ханое в 16:00 по московскому времени. Ранее Российский футбольный союз объявил об отмене матча из-за урагана. Российская «молодежка» должна 9 сентября сыграть против команды Вьетнама.

Накануне МЧС Вьетнама предупредило жителей о надвигающемся урагане в городе Ханой. Ожидается, что этот тайфун должен стать самым сильным за последние несколько лет.

5 сентября сборная России сыграла товарищеский матч с Вьетнамом. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее стало известно, когда сборная России вернется из Вьетнама.