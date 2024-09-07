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«Уже не из России» теннисистка Шнайдер о жизни в США

Российская теннисистка Шнайдер заявила, что больше не живет в США

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Manu Fernandez/AP

Российская теннисистка Диана Шнайдер заявила, что больше не проживает в США. Ее слова приводит газета «Известия».

«Хотела бы, чтобы в вашей статье жирным шрифтом было написано: «Диана Шнайдер не живет и больше не учится в Америке! Она живет в Москве». Потому что, на какой сайт ни зайду, «Шнайдер живет в США, она уже вообще не из России…» Это смешно. Откуда люди берут информацию? Моя семья находится в Москве, я по возможности сюда возвращаюсь», — заявила Шнайдер.

Шнайдер не смогла выйти в четвертьфинала US Open, уступив шестой ракетке мира Джессике Пегуле из США 2 сентября. Встреча, которая продолжалась почти полтора часа, завершилась со счетом 6:4, 6:2.

При этом российская теннисистка впервые в своей карьере вышла в 1/8 финала турнира Большого шлема. В своем матче 1/16 финала она переиграла итальянку Сару Эррани в двух сетах с результатом 6:2, 6:2.

Российская теннисистка на летних Олимпийских играх — 2024, которые прошли в Париже, завоевала серебряную медаль в парном разряде. Шнайдер выступала вместе с 17-летней Миррой Андреевой. Также на ее счету три победы на турнирах WTA.

Ранее Шнайдер назвала США вторым домом.

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