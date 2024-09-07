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Стало известно, сколько атлеты получат за золото Паралимпиады-2024

Правительство России выделило более 1 млрд рублей на поощрение паралимпийцев

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Reuters

Правительство Российской Федерации утвердило постановление о поощрении победителей и призеров соревнований для паралимпийцев — денежные выплаты получат спортсмены, тренеры и специалисты, работающие в тренерских штабах. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале правительства.

Всего на поощрение спортсменов выделено более 1 млрд рублей. Речь идет о чемпионах и медалистах летних игр паралимпийцев 2023 года, летних игр сурдлимпийцев 2023 года и зимних игр паралимпийцев 2024 года.

Золотые медалисты получат 358,4 тыс. рублей, спортсмены, завоевавшие серебро, 179,2 тыс. рублей, бронзовые призеры — 107,5 тыс. рублей. Тренеры, подготовившие чемпионов, получат по 137,2 тыс. рублей, а наставники обладателей серебряных и бронзовых медалей по 67,6 тыс. рублей и 40,96 тыс. рублей, соответственно.

Российские спортсмены завоевали на Паралимпиаде, которая проходит в Париже, 16 золотых, 19 серебряных и 20 бронзовых медалей. Всего в столице Франции выступают 88 российских паралимпийцев.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее российским паралимпийцам не подарили телефоны от спонсора Игр‑2024.

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