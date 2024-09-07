Стало известно, когда сборная России вернется из Вьетнама

Пресс-служба Федерации футбола Вьетнама сообщила, что сборная России после отмены товарищеского матча с Таиландом вернется в Москву в запланированную дату — 8 сентября. Это сообщение приводит «Спорт-Экспресс».

«Матч между сборной Таиланда и сборной России 7 сентября 2024 года не состоится. Российская команда вернется домой, как и планировалось (рано утром 8 сентября 2024 года), тайская команда продолжит подготовку к матчу с командой Вьетнама», — заявили в пресс-службе.

Игра должна была состояться 7 сентября во вьетнамском Ханое в 16:00 по московскому времени. Ранее Российский футбольный союз объявил об отмене матча из-за урагана. Вылететь сразу после отмены игры сборная не может из-за того, что авиасообщение не осуществляется, о чем пишет «Чемпионат.com».

Накануне МЧС Вьетнама предупредило жителей о надвигающемся урагане в городе Ханой. Ожидается, что этот тайфун должен стать самым сильным за последние несколько лет.

5 сентября сборная России сыграла товарищеский матч с Вьетнамом. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. Первый мяч в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее в РФС допустили скорое снятие ограничений с российского футбола.