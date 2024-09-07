Калинская поддержала Синнера в полуфинале US Open

Российская теннисистка Анна Калинская поддержала своего возлюбленного — итальянского спортсмена Янника Синнера — на полуфинальном матче Открытого чемпионата США (US Open) с британцем Джеком Дрэйпером. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Российскую спортсменку заметили на трибунах.

Встреча продолжалась 3 часа 3 минут и завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:3), 6:2 в пользу Синнера, который занимает первую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. В главном матче турнира итальянский теннисист сыграет с американцем Тейлором Фрицем. Таким образом, Синнер станет первым представителем Италии, который сыграет в финале Открытого чемпионата США.

Синнер и Калинская подтвердили, что состоят в отношениях, во время Открытого чемпионата Франции. Калинская поддерживала итальянского теннисиста во время матча с американцем Кристофером Юбэнксом.

Калинская также поддерживала Синнера в матче четвертьфинала US Open, в рамках которого итальянский теннисист одержал победу над представителем России Даниилом Медведевым. Встреча, которая продолжалась 2 часа 40 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.

Ранее российская теннисистка высказалась о слухах про расставание Калинской и Синнера.