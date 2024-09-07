«А почему мы поправились?» Валиева высказалась о проблемах с едой в спорте

Российская фигуристка Камила Валиева в подкасте Forbes Education «GO учиться!» призналась, что для нее сейчас стало главным выстроить спокойное отношение к еде, «без всяких заморочек».

«И знаете, вот эти вот 100-200 грамм плюсом, и тебе уже как бы говорят: «А что такое? Что случилось? А почему мы поправились?» И ты постоянно себя держишь в каких-то ежовых рукавицах и уже смотришь не на здоровую пищу, а на количество. Сколько это весит, грубо говоря. Съесть шоколадку или кусочек мяса?» — поделилась фигуристка.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Сборная России по итогам получила бронзу, золото взяли США, серебро досталось Японии.

Ранее тренер Александр Жулин предрек Валиевой успешную карьеру на телевидении.