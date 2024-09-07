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Лучший теннисист мира впервые вышел в финал US Open

Первая ракетка мира Синнер впервые вышел в финал Открытого чемпионата США

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EDGAR SU/REUTERS

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер одержал победу над Джеком Дрэйпером в матче 1/2 финала Открытого чемпионата США (US Open), который проходит в Нью-Йорке.

Встреча продолжалась 3 часа 3 минут и завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:3), 6:2.

В главном матче турнира Синнер сыграет с победителем встречи между американцами Фрэнсисом Тиафо и Тейлором Фрицем. Он станет первым итальянцем, который сыграет в финале Открытого чемпионата США.

В четвертьфинале Янник Синнер победил российского теннисиста Даниила Медведева в четырех сетах со счетом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.

20 августа на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

US Open проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который покинул нынешний розыгрыш на стадии 1/4 финала.

Ранее Синер отказался от выступления на Олимпиаде-2024 в Париже.

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