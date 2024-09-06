Первая в истории Паралимпиад трансженщина снова не смогла выйти в финал

Первая в истории Паралимпиад трансженщина, итальянская легкоатлетка Валентина Петрилло во второй раз не смогла выйти в финал Паралимпиады-2024.

6 сентября в полуфинале на дистанции 200 метров в классе T12 она стала третьей, показав результат 25,92. Среди всех полуфиналисток она стала девятой из 12, а в финале оказались лишь четыре спортсменки.

Ранее 50-летняя итальянка не смогла выйти в финал на дистанции 400 метров.

В подростковом возрасте у Петрилло обнаружили болезнь Штаргардта. В 2015-2018 годах спортсмен выиграл 11 титулов в мужской категории, а в 2019-м начал проходить гормональную терапию и теперь выступает среди женщин.

В истории Паралимпиад подобных случаев не было.

Первой в истории открытой трансженщиной на Олимпиаде стала 43-летняя представительница Новой Зеландии Лорел Хаббард. Она выступала в соревнованиях по тяжелой атлетике. Спортсменка закончила свое выступление на этапе квалификации, не сумев выполнить ни одной успешной попытки. Лорел Хаббард была названа спортсменкой года на церемонии вручения наград старейшего новозеландского Университета Отаго.

Паралимпийские игры завершатся 8 сентября.

Ранее в США разрешили трансперсоне принимать тестостерон во время турниров.