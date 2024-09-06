Российская теннисистка высказалась по поводу того, что на Олимпиаде не начисляются очки

Российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась по поводу того, что Женская теннисная ассоциация (WTA) не начисляет рейтинговых очков за олимпийский турнир. Слова спортсменки приводит «Спорт-Экспресс».

«Меня это не смущало, но это неразумно и даже глупо, ведь Олимпиада — не рядовой турнир! Хотя бы а решающих стадиях должны быть очки. Знаю точно, что некоторые не поехали на Игры именно из-за этого», — заявила Шнайдер.

Единственную награду для сборной России на Олимпиаде-2024 завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — они стали вторыми в парном женском разряде. Эти медали не учитываются в итоговом зачете.

На US Open Шнайдер проиграла в четвертом круге шестой ракетке мира Джессике Пегуле из США со счетом 4:6, 2:6. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Шнайдер заявила, что осенью сыграет в паре с Миррой Андреевой.