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Российская теннисистка высказалась по поводу того, что на Олимпиаде не начисляются очки

Шнайдер: не начислять очки за Олимпиаду — неразумно и даже глупо

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Violeta Santos Moura/Reuters

Российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась по поводу того, что Женская теннисная ассоциация (WTA) не начисляет рейтинговых очков за олимпийский турнир. Слова спортсменки приводит «Спорт-Экспресс».

«Меня это не смущало, но это неразумно и даже глупо, ведь Олимпиада — не рядовой турнир! Хотя бы а решающих стадиях должны быть очки. Знаю точно, что некоторые не поехали на Игры именно из-за этого», — заявила Шнайдер.

Единственную награду для сборной России на Олимпиаде-2024 завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — они стали вторыми в парном женском разряде. Эти медали не учитываются в итоговом зачете.

На US Open Шнайдер проиграла в четвертом круге шестой ракетке мира Джессике Пегуле из США со счетом 4:6, 2:6. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Шнайдер заявила, что осенью сыграет в паре с Миррой Андреевой.

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