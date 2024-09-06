Российская легкоатлетка объяснила свою дисквалификацию на Паралимпиаде-2024

Российская легкоатлетка Анна Кулинич‑Сорокина прокомментировала свою дисквалификацию в забеге на 200 метров на Паралимпиаде-2024 в Париже. Слова спортсменки приводит «Матч ТВ».

«Наверное, очень хотела пробежать быстро. Немного не поняла, почему сделала фальстарт — он у меня в карьере первый. Счастлива, что для меня Паралимпиада закончилась, завоевала серебро», — заявила Кулинич-Сорокина.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее украинский паралимпиец оскорбил россиянина после поражения.