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В Госдуме оценили идею посетить церемонию закрытия Паралимпиады

Журова: я бы не посетила церемонию закрытия Игр, там нет ни флага, ни гимна

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Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что на месте российских паралимпийцев не стала бы посещать церемонию закрытия Паралимпиады-2024. Слова экс-спортсменки приводит «Спорт-Экспресс».

«Они примут решение сами, но я бы не посетила. У меня было четыре церемонии закрытия Игр, но я не была ни на одной. Нет флага, нет гимна. Что там делать, если тебя дома ждут?» — заявила Журова.

Ранее паралимпийцы из России приглашены на церемонию закрытия парижской Паралимпиады, которая пройдет 8 сентября. Однако на церемонии открытия их не было.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что россиянам не стоит посещать церемонию закрытия Паралимпиады.

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