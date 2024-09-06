Эксперт оценил шансы Синнера выиграть US Open

Заслуженный тренер России Виктор Янчук выразил мнение, что первя ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер должен побеждать на Турнире Большого Шлема — US Open. Слова эксперта приводит «Советский спорт».

«Сегодня и в финале шансы Синнера 70 на 30 в его пользу, он должен забирать титул. Скандал с допингом уже потерял актуальность», — заявил Янчук.

В полуфинале Синнер сыграет с британцем Джеком Дрейпером. Встреча начнется 6 сентября в 22:10 по московскому времени.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорилось, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации. Расследование установило, что образцы были загрязнены спреем, который физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на собственном пальце. К Яннику частицы попали после массажа, который физиотерапевт по неосторожности делал ему без перчаток.

Ранее был назван фаворит US Open.