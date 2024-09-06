Смородская считает, что у Черчесова ничего не получится на посту тренера Казахстана

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская считает, что результат дебютного матча Станислава Черчесова во главе сборной Казахстана — хороший, но далее у него мало что будет получаться. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Очень хороший результат! Правда, это недолговременный успех. Но дальше все будет хуже — он очень властный. Можно либо играть по его схеме, либо не играть вообще», — заявила Смородская.

В дебютном для себя матче сборная Казахстана под руководством Станислава Черчесова сыграла вничью с командой Норвегии (0:0). В следующем туре казахи встретятся со Словакией.

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Ранее Черчесов похвастался знанием казахского языка.