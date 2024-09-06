Бывший футболист заявил, что Кордоба может внести разлад в «Спартак»

Бывший футболист казанского «Рубина» Алексей Попов считает, нападающий «Краснодара» Джон Кордоба станет усилением для «Спартака», но его переход может внести разлад в команду. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Кордоба — неплохой вариант для «Спартака», но у него высокие запросы - это может внести разлад в команду», — заявил Попов.

Сообщалось, что «Краснодар» и «Спартак» договорились о переходе Кордобы за €16 млн, но красно-белые пока не смогли договориться по зарплате. 5 сентября стало известно, что «Спартак» вышел из переговоров.

23 июля 2021 года Кордоба перешел в «Краснодар» за €20 млн. Уже через два дня в гостевом матче первого тура против екатеринбургского «Урала» Кордоба дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ) и забил свой первый мяч в составе «быков».

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