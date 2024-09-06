В РФС позитивно оценили работу главы департамента судейства Мажича

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич хорошо справляется со своей работой, по результатам которой видны положительные изменения. Об этом в комментарии порталу ODDS.ru заявил генеральный секретарь организации Максим Митрофанов.

«С нами он общается, он часть нашей команды, он погружен во все процессы. Мы понимаем, что там происходит, регулярно согласовываем набор действий, Милорад отчитывается по результатам. Мы говорим о проблемах, что удается и не удается решить. Мы довольны работой Мажича, видим позитивные изменения», — сказал Митрофанов.

Функционер подчеркнул, что всегда хочется, чтобы перемены к лучшему происходили быстрее и не возникало поводов для критики. Вместе с тем, заметил Митрофанов, во всех странах мира судейские корпуса остаются мишенями для критики. Он призвал минимизировать негативные эмоции в отношении судейства в российском футболе.

Милорад Мажич возглавил департамент в июне 2023 года. В текущем сезоне он провел встречу с представителями клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) после ряда судейских скандалов.

Ранее Митрофанов допустил скорое снятие ограничений с российского футбола.