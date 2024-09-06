Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФС позитивно оценили работу главы департамента судейства Мажича

Генсек РФС Митрофанов доволен работой главы департамента судейства Мажича

close
РФС

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич хорошо справляется со своей работой, по результатам которой видны положительные изменения. Об этом в комментарии порталу ODDS.ru заявил генеральный секретарь организации Максим Митрофанов.

«С нами он общается, он часть нашей команды, он погружен во все процессы. Мы понимаем, что там происходит, регулярно согласовываем набор действий, Милорад отчитывается по результатам. Мы говорим о проблемах, что удается и не удается решить. Мы довольны работой Мажича, видим позитивные изменения», — сказал Митрофанов.

Функционер подчеркнул, что всегда хочется, чтобы перемены к лучшему происходили быстрее и не возникало поводов для критики. Вместе с тем, заметил Митрофанов, во всех странах мира судейские корпуса остаются мишенями для критики. Он призвал минимизировать негативные эмоции в отношении судейства в российском футболе.

Милорад Мажич возглавил департамент в июне 2023 года. В текущем сезоне он провел встречу с представителями клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) после ряда судейских скандалов.

Ранее Митрофанов допустил скорое снятие ограничений с российского футбола.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами