Губерниев оценил перспективы Игнатовой после возвращения

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что фигуристка Александра Игнатова (Трусова) будет бороться за наивысшие места после возвращения на лед. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Говорят «женился — переменился», это касается не только мужчин. Влюбленная, счастливая Игнатова вернется и будет бороться за самые высокие места», — заявил Губерниев.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. 16 августа Евгений Плющенко, под чьим руководством занимается Трусова, рассказал, что нет речи о возвращении фигуристки в спорт, и отметил, что она выступит только на контрольных прокатах.

Ранее Илья Авербух усомнился в возвращении Трусовой в профессиональный спорт.