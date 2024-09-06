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Матч России с Таиландом могут отменить, заявил экс-игрок сборной

Экс-защитник «Локомотива» Сенников: матч России с Таиландом могут отменить

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Максим Богодвид/РИА Новости

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников заявил, что сборная России одержала уверенную победу над Вьетнамом со счетом 3:0 благодаря своему превосходству в классе. Экс-защитник «железнодорожников» также отметил, что погодные условия встречи были весьма неблагоприятными для здоровья игроков. Слова Сенникова приводит Legalbet.

«После матча крайнему защитнику Данилу Круговому было плохо, ему надо было сразу просить замену. Влажный воздух не позволяет легким сделать глубокий вдох и выдох. Мы помним, как однажды Петр Быстров из «Рубина» упал на поле во время жары», — сказал Сенников.

Бывший защитник «Локомотива» отметил, что ему самому было комфортнее играть в холод, чем в жару. Также Сенников предположил, что матч России с Таиландом могут отменить из-за надвигающегося тайфуна.

«Если в матче с Таиландом будет сильный ветер, ураган, гроза, то матч могут просто отменить. Мы видели даже на чемпионате Европы матч останавливали из-за грозы», — сказал бывший футболист.

Сборная России должна сыграть с Таиландом в столице Вьетнама — Ханое. Стартовый свисток прозвучит 7 сентября в 16.00 по московскому времени.

Ранее разгромная победа России над Вьетнамом привела эксперта к неожиданному выводу.

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