Разгромная победа России над Вьетнамом привела эксперта к неожиданному выводу

Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что разгромная победа сборной России над Вьетнамом (3:0) в товарищеском матче, который проходил в тяжелых погодных условиях и на плохом поле, доказывает, что Российскому футбольному союзу (РФС) не стоит присоединяться к Азиатской конфедерации футбола. Слова Сафонова приводит Legalbet.

«Сборная России была на голову сильнее Вьетнама. Слава богу, что без травм: поле было вообще не очень! Настораживает еще, что ливень обещают перед Таиландом», — сказал футбольный агент.

Сафонов отметил, что российские игроки привыкли к другому климату и по этой причине им было бы тяжело постоянно выступать в турнирах Азиатской конфедерации футбола, ради которых пришлось бы часто совершать длительные перелеты и перестраиваться на другой часовой пояс.

«Эта поездка и матчи показывают, что переход в Азию для российского футбола нецелесообразен. Был бы сильный дискомфорт, если бы мы туда попали. Представьте, если еще в Азиатской Лиге чемпионов играть. То есть на выходных у нас «Спартак» — «Зенит», а потом матч с какой-то вьетнамской командой. Эти перелеты станут ущербом для чемпионата России», — сказал Сафонов.

Сборная России одержала четыре разгромных победы подряд в товарищеских матчах. Перед победой над Вьетнамом подопечные Валерия Карпина крупно обыграли Белоруссию (4:0), Сербию (4:0) и Кубу (8:0).

7 сентября сборная России сыграет в столице Вьетнама — Ханое — против сборной Таиланда.

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