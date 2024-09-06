Вратарь сборной России оценил курьезный гол в матче против Вьетнама

Вратарь сборной России и московского «Динамо» Андрей Лунев считает, что вьетнамский голкипер Данг Ван Лам не виноват во втором курьезном голе пропущенном голе в товарищеском матче с россиянами. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Не его ошибка — повлияло качество поля», — заявил Лунев.

Матч сборных России и Вьетнама, который прошел в Ханое, завершился со счетом 3:0 в пользу подопечных Валерия Карпина . Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

В следующем матче сборная России сыграет против Таиланда 7 сентября. Встреча также состоится в Ханое.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее стало известно, кто займет место в воротах в матче с Таиландом.