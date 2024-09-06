Бывший биатлонист считает, что у организаторов Паралимпиады «еще осталась совесть»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что у организаторов Паралимпиады, которые допустили россиян до церемонии закрытия Игр, «осталась совесть». Слова экс-спортсмена приводит «Матч ТВ».

«Надо идти, раз пригласили. Видимо, еще осталась совесть. Хотя бы над людьми с ограниченными возможностями не так технично издеваются», — заявил Васильев.

Ранее паралимпийцы из России приглашены на церемонию закрытия парижской Паралимпиады, которая пройдет 8 сентября. Однако на церемонии открытия их не было.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что россиянам не стоит посещать церемонию закрытия Паралимпиады.