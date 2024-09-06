Канадского новичка «Спартака» удивили фанаты

Новоиспеченный нападающий московского хоккейного клуба «Спартак» Уильям Биттен заявил, что его серьезно удивила поддержка фанатов на матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против столичного ЦСКА. Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 4:2. Слова канадского хоккеиста приводит Legalbet.

«Я был удивлен предматчевым шоу, которое сделали наши фанаты. Огромный баннер, полные трибуны, которые шумели на протяжении всего матча. Я никогда не видел такой поддержки, атмосфера была действительно потрясающей», — сказал Биттен.

26-летний нападающий подчеркнул, что никогда в карьере не ощущал такой поддержки от болельщиков. Также канадский хоккеист выразил удовольствие от того, что ему удалось в своем дебютном матче помочь «Спартаку» одержать победу над принципиальным соперником — ЦСКА — и подарить радость фанатам.

Биттен подписал контракт с красно-белыми в августе 2024 года. Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

До этого нападающий выступал за фарм-клуб команды НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Спрингфилд Тандербердс».

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