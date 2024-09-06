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Канадского новичка «Спартака» удивили фанаты

Нападающий «Спартака» Биттен заявил, что нигде не видел такой поддержки, как в России

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Новоиспеченный нападающий московского хоккейного клуба «Спартак» Уильям Биттен заявил, что его серьезно удивила поддержка фанатов на матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против столичного ЦСКА. Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 4:2. Слова канадского хоккеиста приводит Legalbet.

«Я был удивлен предматчевым шоу, которое сделали наши фанаты. Огромный баннер, полные трибуны, которые шумели на протяжении всего матча. Я никогда не видел такой поддержки, атмосфера была действительно потрясающей», — сказал Биттен.

26-летний нападающий подчеркнул, что никогда в карьере не ощущал такой поддержки от болельщиков. Также канадский хоккеист выразил удовольствие от того, что ему удалось в своем дебютном матче помочь «Спартаку» одержать победу над принципиальным соперником — ЦСКА — и подарить радость фанатам.

Биттен подписал контракт с красно-белыми в августе 2024 года. Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

До этого нападающий выступал за фарм-клуб команды НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Спрингфилд Тандербердс».

Ранее бывший хоккеист заявил, что Россию не допустят на Олимпиаду-2026.

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