Бывший тренер сборной России вошел в штаб клуба НХЛ

Бывший тренер сборной России и клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Олег Знарок вошел в штаб команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». Об этом сообщается на официальном сайте.

Сообщается, что 61‑летний Знарок отвечает в американском клубе за «развитие европейских игроков и консультации по скаутингу».

Последним местом работы тренера стал казанский «Ак Барс», который он покинул по собственному желанию в конце 2022 года.

В сезоне-2022/23 казанский клуб стал вице-чемпионом КХЛ, уступив в финальной серии Кубка Гагарина московскому ЦСКА.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

3 сентября в матче открытия нового сезона ярославцы взяли реванш за поражение в финале — они выиграли со счетом 3:2.

Ранее главному тренеру клуба КХЛ разбили голову шайбой во время матча.