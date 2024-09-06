Паралимпийцев из России пригласили на церемонию закрытия Игр-2024

Паралимпийцы из России приглашены на церемонию закрытия парижской Паралимпиады, которая пройдет 8 сентября. Об этом сообщил ТАСС глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Сергей Рожков.

Рожгов отметил, что оргкомитет «Париж-2024» пригласил российских и белорусских спортсменов, тренеров и персонал команды на церемонию закрытия Паралимпиады.

«На закрытие поедут не все. На следующий день нашим спортсменам предстоит долгий перелёт в Россию через Стамбул», — сказал Рожков.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее россиянин Иван Ревенко выиграл золото в метании копья на Паралимпиаде.