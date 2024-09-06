Легенда «Спартака»: не понимаю, почему на матч с Вьетнамом Россия выставляет основу

Бывший голкипер сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что не понимает тех, кто гордится победой национальной команды России над Вьетнамом, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Не понимаю, когда кто-то гордится такими результатами. Разница в уровне команд огромная. Не понимаю, почему наш тренерский штаб выставляет на такие встречи основу», — сказал Кавазашвили.

Матч сборных России и Вьетнама завершился со счетом 3:0 в пользу команды Карпина. Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

В следующем матче сборная России сыграет против Таиланда 7 сентября. Встреча также состоится в Ханое.

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