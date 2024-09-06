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Шнякин резко ответил Мостовому на критику в свой адрес

Шнякин о критике Мостового: Карпин не ныл, не ленился учиться, получил лицензию

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@shhhnyak/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин ответил в своем Telegram-канале футболисту Александру Мостовому, который обвинил журналиста в том, что он слишком часто упоминал имя Валерия Карпина во время репортажа с матча между сборными России и Вьетнамом.

«Комментатор часто говорит о тренере команды, матч которой описывает. О профессиональном тренере, который не ныл, не ленился учиться, получил лицензию», — написал Шнякин.

Матч сборных России и Вьетнама завершился со счетом 3:0 в пользу команды Карпина. Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

В следующем матче сборная России сыграет против Таиланда 7 сентября. Встреча также состоится в Ханое.

Ранее бывший футболист назвал победу над Вьетнамом закономерной.

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