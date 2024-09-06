Британский журналист: Роналду звучит как климакс

Британский журналист Том Гиббс в издании The Telegraph раскритиковал португальского футболиста Криштиану Роналду.

«Он не задумывается об уходе из сборной Португалии. «Мне и в голову не приходило, что мой цикл подошел к концу», — говорит Роналду, звуча как климакс», — написал Гиббс в материале.

Также Гиббс саркастически написал, что в 2046 году 61-летний Роналду будет выступать за сборную Португалии.

В матче Лиги наций против Хорватии (2:1) Роналду забил 900-й мяч в карьере.

Роналду отличился 769 раз на клубном уровне и 131 раз за сборную.

В следующем матче Португалия сыграет против с Шотландией. Встреча состоится 9 сентября. Команды выйдут на поле в 21:45 по московскому времени.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Ранее Роналду заявил, что не гонится за рекордами.