Захарова: хочется, чтобы спорт был не для маргиналов и извращенцев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о желании того, чтобы мировой спорт был не для маргиналов и извращенцев, передает РИА Новости.

«Хочется пожелать, чтобы принцип олимпизма был жив. Чтобы спорт был для спортсменов, а не для политических маргиналов и гендерных извращенцев», — сказала Захарова.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что страна не перестает быть членом мировой спортивной семьи.

Ранее Дегтярев призвал не критиковать выступающих в нейтральном статусе россиян.