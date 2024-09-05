Серебряный призер Паралимпиады рассказала о причинах поражения в финале

Российская спортсменка Елена Прокофьева прокомментировала свое поражение в финале соревнований по настольному теннису на Паралимпиаде-2024. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Обидно, даже не знаю, что сказать. Игра соперницы такая неудобная и неприятная для меня. Кажется, что предыдущая игра забрала все мои силы», — заявила Прокофьева.

В финале соревнований по настольному теннису в классе WS11 53-летняя россиянка проиграла японке Натсуки Ваде со счетом 1:3 (11:8, 8:11, 4:11, 4:11).

На прошлой Паралимпиаде в Токио Прокофьева выиграла золотую медаль.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

Ранее украинский паралимпиец оскорбил россиянина после поражения.