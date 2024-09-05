Стала известна причина поражения Медведева от Синнера на US Open

Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер показал в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open) теннис более высокого уровня, чем россиянин Даниил Медведев. Об этом «Газете.Ru» заявила экс третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады – 2012 в Лондоне, основатель детской теннисной школы Надежда Петрова.

«Все-таки Синнер сейчас находится в великолепной форме — и игровой, и физической. Он очень устойчив психологически, несмотря на допинг-скандал, спокоен, хладнокровен, играет в свой теннис и переигрывает всех соперников. Даня пытался делать все возможное — может быть, моментами он играл далековато от задней линии. Не исключаю, что ему стоило действовать активнее, агрессивнее, давить на Синнера. Если бы он рисковал на приеме второй подачи, может быть, все сложилось бы иначе. А так, Синнер, когда у него была возможность ускорить розыгрыш и пойти вперед, это делал, брал свои брейки. Мне показалось, что по уровню Синнер переиграл Даню», — считает Петрова.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 40 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4 в пользу Синнера. Итальянец выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 15. На счету Медведева пять эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. В полуфинале итальянский теннисист сразится с британским спортсменом Джеком Дрэйпером.

Российский теннисист выиграл Открытый чемпионат США в 2021 году, а в 2023 году он дошел до финала US Open, где уступил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, который в этом сезоне уже завершил выступление на турнире. Тот матч завершился в трех сетах. Поединок закончился со счетом 3:6, 6:7, 3:6.

Ранее тренер Янчук назвал матч Синнера и Медведева достойным финала US Open.